Україна повернула тіла 66 загиблих українських військових

Україна повернула тіла ще 66 загиблих воїнів Про це повідомляє Мінреінтеграція.

«Передача тіл відбулася зусиллями Координаційного штабу поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, МВС, ЗСУ, ГУ ДСНС України в Сумській області, Державної прикордонної служби. А також за взаємодії з іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України та за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до певних державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.