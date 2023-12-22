В оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали пятеро пожарных

Во временно оккупированом РФ Донецке в Кировском районе пострадали пожарные. Об этом сообщает МЧС оккупантов.
По их данным, в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали пятеропожарных. Инцидент произошел 22 декабря в 14.35
Российские захватчики дабавляют, что один сотрудник получил осколочные ранения нижней конечности и еще четверо с подозрением на акубаротравму были доставлены в больницу. На данный момент им проводят необходимые обследования, жизни сотрудников ничего не угрожает.
Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна.
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