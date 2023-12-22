В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали п'ятеро пожежників

У тимчасово окупованому РФ Донецьку у Кіровському районі постраждали пожежники. Про це повідомляє МНС окупантів.

За їхніми даними, внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА у Кіровському районі Донецька постраждали п'ятеропожежники. Інцидент стався 22 грудня о 14:35

Російські загарбники повідомляють, що один співробітник отримав уламкові поранення нижньої кінцівки і ще четверо з підозрою на акубаротравму були доставлені до лікарні. На даний момент їм проводять необхідні обстеження, життю співробітників нічого не загрожує.

Крім того, пошкодження зазнала пожежна автоцистерна.