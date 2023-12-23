Воздушные силы в течение ночи сбили все дроны россиян

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены все российские дроны-камикадзе, которые противник запускал при атаке с вечера пятницы до полуночи субботы. Для удара оккупанты применяли девять «шахедов». Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из районов Балаклава — Крым, Приморско-Ахтарск — РФ», — рассказали военные.

В воздушных силах уточнили, что вражеские БПЛА сбивали в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

«Все девять «шахедов» уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 декабря россияне атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие.