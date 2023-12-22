Атака на Киев: обломки сбитых дронов РФ упали в нескольких районах столицы, возник пожар

Пожар в многоэтажном доме Киева после падения обломков российского дрона. Фото: КГВА

Ночью россияне атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

В КГВА сообщили, что есть возгорание в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе ликвидировано.

Предварительно, есть разрушения между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились 2 людей. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе, в многоэтажке — попадание осколка. Пострадавших нет.

В Дарницком районе — падение обломков в недостроенный частный жилой дом. Возник пожар. Работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока нет.