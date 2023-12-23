Повітряні сили протягом ночі збили всі дрони росіян

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені всі російські дрони-камікадзе, які противник запускав під час атаки з вечора п'ятниці до півночі суботи. Для удару окупанти застосовували дев'ять «шахедів». Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу Shahed із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ», — розповіли військові.

У повітряних силах уточнили, що ворожі БПЛА збивали у межах Одеської та Хмельницької областей.

«Всі дев'ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 22 грудня росіяни атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.