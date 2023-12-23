Россия угрожает нанести удары по авиабазам НАТО из-за поставок F-16 Украине — СМИ

Российская федерация угрожает бомбить авиабазы НАТО, если оттуда в Украину направятся истребители F-16. Об этом сообщило издание The EurAsion Times.

Авторы материала отмечают, что угроза со стороны Москвы является одной из самых важных проблем, по которой боевая авиация Запада еще не пересекла украинскую границу. В Кремле регулярно заявляли о том, что при таком сценарии под ударом могут оказаться не только украинские территории, но и страны Альянса, где и расположены истребители, так как превратятся якобы в «законные цели».

«Россия говорила о том, что шансы американских боевых самолетов на выживание перед российскими средствами ПВО и истребителями в целом невелики. Если Россия нанесет ответные удары по странам НАТО, то согласно уставу Альянса он обязан ответить на них», — говорится в сообщении.

Свои предупреждения также озвучивал глава российской делегации в ОБСЕ Константин Гаврилов в комментарии российскому медиа ТАСС.

«Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии», — говорится в сообщении.

Соответственно, Москва это хочет рассматривать как участие третьих стран в конфликте и готова принимать «ответные меры».

Представитель МИД РФ Мария Захарова также неоднократно говорила про «законность» атаки на авиабазы НАТО.

В материале добавили, что сценарий прямого столкновения Альянса и России становится все более реальным, если учитывать стратегический характер и наступательную возможность этого вооружения.

Напомним, в Нидерландах приняли решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.