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Росія загрожує завдати ударів по авіабазах НАТО через постачання F-16 Україні — ЗМІ

23 грудня 2023, 08:58

Росія загрожує завдати ударів по авіабазах НАТО через постачання F-16 Україні — ЗМІ

Російська федерація загрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо звідти в Україну вирушать винищувачі F-16. Про це повідомляє видання The EurAsion Times.

Автори матеріалу зазначають, що загроза з боку Москви є однією з найважливіших проблем, через яку бойова авіація Заходу ще не перетнула український кордон. У Кремлі регулярно заявляли про те, що за такого сценарію під ударом можуть виявитися не лише українські території, а й країни Альянсу, де й розташовані винищувачі, оскільки нібито перетворяться на «законні цілі».

«Росія говорила про те, що шанси американських бойових літаків на виживання перед російськими засобами ППО та винищувачами загалом невеликі. Якщо Росія завдасть ударів у відповідь країнам НАТО, то згідно зі статутом Альянсу він зобов'язаний відповісти на них», — йдеться в повідомленні.

Свої попередження також озвучував голова російської делегації в ОБСЄ Костянтин Гаврилов у коментарі російському медіа ТАРС.

«Вже чути коментарі, що в умовах значної руйнації аеродромної структури України тактичні винищувачі F-16, що передаються ЗСУ, можуть здійснювати вильоти з авіабаз у Польщі, Румунії та Словаччині», — йдеться у повідомленні.

Відповідно, Москва це хоче розглядати як участь третіх країн у конфлікті і готова вживати «заходи у відповідь».

Представник МЗС РФ Марія Захарова також неодноразово говорила про "законність" атаки на авіабази НАТО.

У матеріалі додали, що сценарій прямого зіткнення Альянсу та Росії стає дедалі реальнішим, якщо враховувати стратегічний характер та наступальну можливість цього озброєння.

Нагадаємо, у Нідерландах ухвалили рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

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