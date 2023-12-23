На оккупированной Луганщине установили тарифы на электроэнергию на 2024 год

Комитет тарифного и ценового регулирования так называемой «ЛНР» принял постановление об установлении тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2024 год с календарной разбивкой по полугодиям.

Сообщается, что тарифы для населения и приравненных к нему категориям в первом полугодии 2024 года останутся на уровне действующих в настоящее время, ежемесячный платеж за электрическую энергию не изменится до 1 июля 2024 года.

Также отмечается, что тарифы на электроэнергию во втором полугодии 2024 года установлены с учетом повышения в пределах размера, определенного для «Луганской Народной Республики» на федеральном уровне – 16,7%.

При этом, установленные с 1 октября 2023 года диапазоны потребления и понижающие коэффициенты будут сохранены и в 2024 году на действующем уровне.

Ранее сообщалось, что более 82 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области остаются без электроснабжения.