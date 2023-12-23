На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік

Комітет тарифного та цінового регулювання так званої «ЛНР» прийняв постанову про встановлення тарифів на електроенергію для населення та прирівняних до нього категорій споживачів на 2024 рік із календарним розбиттям за півріччя.

Повідомляється, що тарифи для населення та прирівняних до нього категоріям у першому півріччі 2024 року залишаться на рівні чинних нині, щомісячний платіж за електричну енергію не зміниться до 1 липня 2024 року.

Також наголошується, що тарифи на електроенергію у другому півріччі 2024 року встановлені з урахуванням підвищення в межах розміру, визначеного для «Луганської Народної Республіки» на федеральному рівні – 16,7%.

При цьому встановлені з 1 жовтня 2023 року діапазони споживання та знижувальні коефіцієнти будуть збережені й у 2024 році на чинному рівні.

Раніше повідомлялося, що понад 82 тисячі абонентів на окупованій частині Донецької області залишаються без електропостачання.