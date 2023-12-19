На оккупированном Донбассе более 140 тысяч абонентов без света

Обновлено. Более 82 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области остаются без электроснабжения. Об этом сообщает «министерство угля и энергетики» группировки «ДНР».



«По состоянию на 16:00 19 декабря остаются обесточенными 1165 трансформаторных подстанций, 82 495 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.



Там подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.



На временно оккупированных территориях Луганской области более 60 тысяч абонентов в 140 населенных пунктах остаются без света из-за непогоды, сообщили в «МЧС ЛНР».



«В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00 19.12.2023 без электроснабжения остаются 66 050 абонентов 82 СЗО в 140 н.п. 11 м.о», — говорится в сообщении.



В «ведомстве» отметили, что из-за перепадов напряжения и отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР «Лугансквода» без водоснабжения 39300 абонентов.



Кроме того, в результате аварийного отключения без газоснабжения 745 абонентов в селах: Шаровка, Лозное, Петровка, Алексаполь, Лозно-Александровка, Красноармеец, Солидарное.



Ремонтные работы запланированы на 19 декабря.



Напомним, на территории Донецкой области большинство населенных пунктов, из-за активных боевых действий, остаются без централизованного водоснабжения.