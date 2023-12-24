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Армия РФ атаковала Херсон: трое людей погибли, девять человек ранены, среди них есть ребенок

24 декабря 2023, 11:44

Армия РФ атаковала Херсон: трое людей погибли, девять человек ранены, среди них есть ребенок

В ночь на 24 декабря вооруженные силы России массированно обстреляла город Херсон. В результате атак погибли трое гражданских, получили ранения — девять человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Отмечается, что на месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Позже стало известно, что в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Известно, что ранения получили девять горожан, среди них 15-летний ребенок.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, учебное и медицинское учреждение, объекты критической инфраструктуры, автотранспорт.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационные войска РФ ударили по селу в Херсонской области 22 декабря. В результате российской атаки есть пострадавшие.

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