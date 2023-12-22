Обстрел села под Херсоном: пострадали пожилые супруги

Оккупационные войска РФ ударили по селу в Херсонской области сегодня, 22 декабря. В результате российской атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Российская армия обстреляла Ивановку. Пострадали пожилые супруги», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в больницу доставили 76-летнюю женщину с легкими травмами. Ее 81-летний супруг получил ранение средней степени тяжести.



Напомним, российская армия продолжает атаковать Херсон, обстреливая город в центральной части.