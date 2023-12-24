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Армія РФ атакувала Херсон: троє людей загинули, дев'ятьох людей поранено, серед них є дитина

24 грудня 2023, 11:44

Армія РФ атакувала Херсон: троє людей загинули, дев'ятьох людей поранено, серед них є дитина

У ніч проти 24 грудня збройні сили Росії масово обстріляли місто Херсон. Внаслідок атак загинули троє цивільних, постраждало дев'ятеро людей, серед них є дитина. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що на місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Пізніше стало відомо, що у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особистість встановлюється.

Відомо, що поранення отримали дев'ять городян, серед них 15-річна дитина.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклад, об'єкти критичної інфраструктури, автотранспорт.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що пов'язане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдарили по селу на Херсонщині 22 грудня. Внаслідок російської атаки є постраждалі.

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