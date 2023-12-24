В Минобороны рассказали, какие изменения будут в процессе мобилизации

Правила мобилизации должны быть понятны для всех граждан, а служба в армии не должна восприниматься как наказание. Министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспільному рассказал о желании создать «правила игры» для всех.



«Нужно понимать, что такое мобилизация, потому что мы демонизировали эти процессы. У нас, к сожалению, воспринимается, что служить родине — это наказание. А для меня это честь. Эти мировоззренческие вещи нужно изменить: и подходы к ним, и форматы», — отметил он.



По словам Умерова, власти готовят «матрицу ответственности, или матрицу мобилизации», которая должна быть понята обществу.



«Главный месседж — как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаженные, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война. То есть все эти составляющие очень содержательны. К этому времени этот вопрос не очень хорошо был отработан. Его не хотели прикасаться. Моя цель – решить эти проблемы. Поэтому я начал об этом общаться с военными – что они хотят, что хотят получить? Требуются правила игры. Для всех», — резюмировал он.



Напомним, военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.