У Міноборони розповіли, які зміни будуть в процесі мобілізації

Правила мобілізації повинні бути зрозумілими для всіх громадян, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання. Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному розповів про бажання створити правила гри для всіх.



«Треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати», — зазначив він.



За словами Умєрова, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.



«Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні. До цього часу це питання не дуже гарно було відпрацьовано. Його не хотіли торкатись. Моя мета — вирішити ці проблеми. Тому я почав про це спілкуватися з військовими — що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх», – резюмував він.



Нагадаємо, військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.