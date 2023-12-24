Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Міноборони розповіли, які зміни будуть в процесі мобілізації

24 грудня 2023, 18:16

У Міноборони розповіли, які зміни будуть в процесі мобілізації

Правила мобілізації повинні бути зрозумілими для всіх громадян, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання. Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному розповів про бажання створити правила гри для всіх.

«Треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати», — зазначив він.

За словами Умєрова, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні. До цього часу це питання не дуже гарно було відпрацьовано. Його не хотіли торкатись. Моя мета — вирішити ці проблеми. Тому я почав про це спілкуватися з військовими — що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх», – резюмував він.

Нагадаємо, військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Рустем Умєров
Події
Мобілізація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:59
В окупованому Севастополі вранці було чути вибух
23:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня
15:50
В окупованому Донецьку безпілотник скинув боєприпас: поранено п'ятьох людей
15:15
На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік
14:50
У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні
09:45
Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб
08:21
Повітряні сили протягом ночі збили всі дрони росіян
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
14:12
Для Путіна Україну втрачено назавжди — генсек НАТО
14:08
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали двоє людей
13:27
РФ відклала обов`язкове страхування автомобілів в окупації
13:12
Бійці Нацгвардії знищили російський «Ланцет» з автоматів
13:10
У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
12:15
Партизани назвали ймовірний напрямок перекидання САУ окупантів із Криму
11:40
Троє військових РФ убили та спалили тіло харківського фермера — СБУ
11:18
Захоплення окупантами Степового відріже ЗСУ від Авдіївки — командир батальйону
09:30
Загарбники розстріляли дитину на окупованій частині Херсонщини — начальник ОВА
08:40
Російські військові можуть посилити наступальні дії на початку 2024 року — ISW
23:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 грудня
усі новини
18:16
У Міноборони розповіли, які зміни будуть в процесі мобілізації
17:41
Окупанти вдарили по Херсонщині: двоє людей постраждали
16:28
Кількість російських авіаударів зменшилася після знищення Су-34 — Ігнат
14:56
Без опалення, води, газу та світла: Барабаш розповів, скільки людей залишаються в Авдіївці
13:34
РФ обстріляла ТЕС на Донеччині: постраждали 5 працівників станції
13:10
Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, автомобілі та ЛЕП
11:44
Армія РФ атакувала Херсон: троє людей загинули, дев'ятьох людей поранено, серед них є дитина
11:10
Українські зенітники «приземлили» рідкісний дрон окупантів SuperCam
10:41
Місто змінюється не по днях, а по годинах: Барабаш повідомив про обстріли Авдіївки
09:59
В окупованому Севастополі вранці було чути вибух
09:41
У ЗСУ розповіли, чи окупанти масово обстрілюватимуть Україну на Різдво
08:59
Нічна атака дронів: сили ППО збили 14 російських цілей
08:28
На Донечтині за добу через атаки росіян постраждали шість місцевих жителів
23:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня
20:38
Війська РФ вдарили по підприємству в Кураховому: поранено п'ятьох людей
16:53
Україна та Росія вперше обмінялися листами та посилками для військовополонених
15:50
В окупованому Донецьку безпілотник скинув боєприпас: поранено п'ятьох людей
15:15
На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік
14:50
У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні
13:49
«Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Іловайську після обстрілу почалася сильна пожежа. Фото: скріншот відео «Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
23 грудня, 13:49
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ► Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
22 грудня, 22:02
Собаки раді волонтерам завжди. Фото: «Новини Донбасу» Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин
22 грудня, 17:00
Пожежа на території ДонНТУ у Донецьку не можуть загасити другу добу. Кадр із відео У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
22 грудня, 13:10
Пожежа після обстрілу РФ у Сумській області. Фото: ДСНС Після обстрілу з території РФ у Сумському районі сталася пожежа
22 грудня, 08:59
Дим у центрі Донецька. Кадр із відео У центрі Донецька влучили у військову базу сил РФ
21 грудня, 14:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама