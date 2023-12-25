В оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Запорожской области

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области заметили большое движение техники российских войск. Она следует в сторону Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«На выходных фиксировали перемещение танков (не менее 5 штук) современных модификаций через город на Бердянское направление (Запорожская область)», — отметил он.



Также, по словам Андрющенко, отдельно зафиксирована перевозка 6 танков на лафетах (специальное приспособление, опора, на котором закрепляется ствол орудия с затвором – ред.) в сторону Бердянска через село Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь.



Напомним, сопротивление крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил базу военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя.