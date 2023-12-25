В окупованому Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян у напрямку Запорізької області

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили великий рух техніки російських військ. Вона йде у бік Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«На вихідних фіксували переміщення танків (не менше 5 штук) сучасних модифікацій через місто на Бердянський напрямок (Запорізька область)», — зазначив він.



Також, за словами Андрющенка, окремо зафіксовано перевезення 6 танків на лафетах (спеціальний пристрій, опора, на якому закріплюється ствол гармати із затвором – ред.) у бік Бердянська через село Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь.



Нагадаємо, опір кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявив базу військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя.