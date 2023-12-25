Российский пропагандист Красовский госпитализирован с отравлением — СМИ

Экс-директор Russia Today и российский пропагандист, призвавшего к геноциду украинцев, Антон Красовский госпитализирован с отравлением. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщают СМИ.



Отмечается, что Красовский, вероятно, был отравлен, а его состояние ухудшается. Сам он подтвердил, что находится в клинике.



«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потеряло сознание. Отвезли в больницу», — написал Красовский.



Напомним, в августе прошлого года СБУ сообщила, что Красовского будут заочно судить за призывы к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.