Російського пропагандиста Красовського госпіталізовано з отруєнням — ЗМІ

Ексдиректора Russia Today і російського пропагандиста, який закликав до геноциду українців, Антона Красовського госпіталізовано з отруєнням. Про це із посиланням на джерела у військовій розвідці повідомляють ЗМІ.



Зазначається, що Красовського, ймовірно, було отруєно, а його стан погіршується. Сам він підтвердив, що перебуває у клініці.



«На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до лікарні», - написав Красовський.



Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ повідомила, що Красовського заочно судитимуть за заклики до геноциду українців, ліквідацію незалежності України та повалення її конституційного ладу.