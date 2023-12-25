Комитет ВРУ по свободе слова осудил поступок журналиста, который не вернулся из командировки за границу

Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся в Украину из командировки за границу. Об этом сообщил телеграм-канал ВРУ.



22 декабря стало известно, что ведущий «24 Канала» Алексей Печий использовал командировку на Саммит Европейского Совета и остался за границей.



В дальнейшем публично заявил, что не намерен возвращаться. Алексей Печий свое решение обосновал тем, что якобы Украине не хватает «горизонтальной коммуникации с западным обществом».



«Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова выражает решительное осуждение поступка Алексея. Такой шаг недопустим и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии», — говорится в заявлении.



Генеральный директор медиахолдинга «Люкс» Роман Андрейко был шокирован поступком сотрудника канала, сказав, что экс-ведущий буквально сжег мосты.



Напомним, бывший ведущий «24 канала» Алексей Печий сбежал из Украины за границу во время командировки на Саммит ЕС, который проходил 14 и 15 декабря в Брюсселе.