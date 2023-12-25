Комітет ВРУ зі свободи слова засудив вчинок журналіста, який не повернувся з відрядження за кордон

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова засудив вчинок журналіста Олексія Печія, який не повернувся до України з відрядження за кордон. Про це повідомив телеграм-канал ВРУ.



22 грудня стало відомо, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій використав відрядження на Саміт Європейської Ради та залишився за кордоном.



Надалі публічно заявив, що не має наміру повертатися. Олексій Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні не вистачає «горизонтальної комунікації із західним суспільством».



«Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова висловлює рішуче засудження вчинку Олексія. Такий крок неприпустимий і суперечить не лише професійним стандартам, а й моральним обов'язкам перед громадськістю у найважливіший період для нашої країни, адже війна вимагає від нас єднання та високого рівня відданості своїй професії», — йдеться у заяві.



Генеральний директор медіахолдингу «Люкс» Роман Андрейко був шокований вчинком співробітника каналу, сказавши, що ексведучий буквально спалив мости.



Нагадаємо, колишній ведучий «24 каналу» Олексій Печій втік з України за кордон під час відрядження на Саміт ЄС, який проходив 14 та 15 грудня у Брюсселі.