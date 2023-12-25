Украинские пограничники сбили дрон в Донецкой области

Украинские военнослужащие сбили один ударный дрон в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Помешали вражеской атаке. Бойцы ГПСУ в Донецкой области уничтожили очередной БпЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.



Кроме того, на Харьковском направлении охранники границы с помощью антидронового ружья «приземлили» российский беспилотник.



Напомним, украинские силы противовздушной обороны сбили российский истребителя-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.