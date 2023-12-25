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Силы ПВО Украины сбили еще один российский Су-34

25 декабря 2023, 00:03

Силы ПВО Украины сбили еще один российский Су-34

Украинские силы противовздушной обороны сбили российский истребителя-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром — не вернулся», — рассказал он.

Также сообщается, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море.

«Изучаем материалы объективного контроля, чтобы точно знать, поражена цель или нет», — отметил Олещук.

22 декабря силы ПВО Украины сбили сразу три российских Су-34. После этого Россия стала меньше применять авиацию в Украине, подчеркнули в Воздушных силах. 

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