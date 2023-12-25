Жители Славянска во вторник останутся без газоснабжения

В Славянске, 26 декабря жители по некоторым адресам останутся без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Славянская городская военная администрация.

«Специалистами Славянского УГГ будут проводиться ремонтные работы по устранению утечек газа на фланцевых соединениях распределительных газопроводов», — говорится в сообщении.

Для этого будет прекращено газоснабжение по следующим улицам: О.Вишни, Корнейчука, Покрышкина, Конотопская, Громова, Белгородская, Курская, пгт Мирный.

В администрации добавили, что ремонтные работы будут проходить ориентировочно до 18:00, 26 декабря.