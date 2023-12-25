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Жителі Слов'янська у вівторок залишаться без газопостачання

25 грудня 2023, 18:07

Жителі Слов'янська у вівторок залишаться без газопостачання

У Слов'янську, 26 грудня мешканці за деякими адресами залишаться без газопостачання через ремонтні роботи. Про це повідомляє Слов'янська міська військова адміністрація.

«Фахівцями Слов'янського УГГ проводитимуться ремонтні роботи щодо усунення витоків газу на фланцевих з'єднаннях розподільчих газопроводів», — йдеться у повідомленні.

Для цього буде припинено газопостачання такими вулицями: О.Вишні, Корнійчука, Покришкіна, Конотопська, Громова, Білгородська, Курська, смт Мирний.

В адміністрації додали, що ремонтні роботи відбуватимуться орієнтовно до 18:00, 26 грудня.

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