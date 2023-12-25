Пока что нет смысла доставлять F-16 в Украину — Игнат

В Воздушных силах заявили почему пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире «Радио Свобода»

Игнат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Глава нидерландского правительства заявил, что его страна подготовит первые 18 истребителей для доставки в Украину.

«Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом оккупантов? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав», — подчеркнул спикер ВС.

Также он уточнил, что инженеры не только будут подготавливать самолеты, но и заниматься вооружением.

«Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары», — добавил Игнат.