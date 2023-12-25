Поки що немає сенсу доставляти F-16 в Україну — Ігнат

У Повітряних силах заявили, чому поки не бачать сенсу в доставці F-16 в Україну. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі «Радіо Свобода»

Гнат нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Глава нідерландського уряду заявив, що його країна підготує перші 18 винищувачів для доставки в Україну.

«Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони стояли тут під прицілом окупантів? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також інженерно-авіаційний склад», — наголосив спікер ВС.

Також він уточнив, що інженери не лише готуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння потребує певних знань, щоб налаштовувати та завдавати їм ударів», — додав Ігнат.