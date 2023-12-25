Украина хочет разорвать соглашение о свободной торговле с Беларусью

Украина хочет разорвать соглашение и два протокола о свободной торговле с Беларусью

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабмин уже внес проект закона в Верховную раду под номером 0240. Отмечается, что законопроектом предлагается прекратить действие:

— Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле, совершенного 17 декабря 1992 года в г. Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

— Протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь об изъятии из режима свободной торговли к соглашению между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 13 февраля 1998 года в городе Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

— Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 18 октября 2005 года в Минске и ратифицированного Законом Украины от 20 декабря 2006 года в городе Киеве № 500-V;

— Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством 2006 года № 500-V.

Мельничук сообщает, что причиной этого является коренное изменение обстоятельств и совершение РФ военной агрессии против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, причастность Республики Беларусь к незаконному применению силы против Украины, в частности начиная с 24 февраля 2022 года осуществления РФ военной агрессии и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 02 марта 2022 года № ES-11/1 «Агрессия против Украины».