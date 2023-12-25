Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю

Україна хоче розірвати угоду та два протоколи про вільну торгівлю з Білоруссю

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабмін уже вніс проект закону до Верховної Ради за номером 0240. Зазначається, що законопроектом пропонується припинити дію:

- Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, скоєну 17 грудня 1992 року в м. Києві та ратифіковану Законом України від 19 березня 1999 року № 531-XIV;

— Протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року, скоєної 13 лютого 1998 року в місті Києві та ратифікованої Законом України від 19 березня 1999 року №531-XIV;

— Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року, скоєного 18 жовтня 2005 року у Мінську та ратифікованого Законом України від 20 грудня 2006 року у місті Києві №500-V;

— Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом 2006 року № 500-V.

Мельничук повідомляє, що причиною цього є докорінна зміна обставин та вчинення РФ військової агресії проти України, її суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, причетність Республіки Білорусь до незаконного застосування сили проти України, зокрема починаючи з 24 лютого 2022 року здійснення РФ військової агресії та резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 02 березня 2022 року № ES-11/1 «Агресія проти України».