Страны ЕС одобрят 50 млрд евро для Украины несмотря на вето Венгрии — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сраны Евросоюза одобрят, с Венгрией или без, 50 млрд евро для Украины. Цитирует Кулебу РБК-Украина.

По его словам, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку «в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны».

«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе - все члены ЕС включительно с Венгрией, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров - или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии», — уточнил министр.

Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то «деньги все равно будут выделены».