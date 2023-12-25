Країни ЄС схвалять 50 млрд євро для України, попри вето Угорщини — Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що срани Євросоюзу схвалять, з Угорщиною чи без, 50 млрд євро для України. Цитує Кулебу РБК-Україна .

За його словами, оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки «у ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни».

«Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи це зроблять 27 країн разом – усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів – чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини», – уточнив міністр.

Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то «гроші все одно буде виділено».