В Киеве задержали бизнесмена, транслировавшего кремлевскую пропаганду

Служба безопасности Украины задержала в Киеве владельца интернет-провайдера, оказывающего услуги на временно оккупированной части Луганщины и сотрудничающего с оккупантами, информирует пресс-центр СБУ.



По материалам следствия, он систематически платит «налоги» в «бюджет» оккупационной администрации России во временно захваченном Луганске, чем финансирует российскую агрессию.



«Также компания фигуранта транслирует в регионе запрещенные российские телеканалы, массово навязывающие местным жителям нарративы кремля, прежде всего о войне в Украине», — говорится в сообщении.



В ходе обысков по месту жительства задержанного в Киеве обнаружено более 7,5 млн в грн. На эти средства, предположительно полученные преступным путем, наложен арест.



По данным следствия, незаконную деятельность в оккупированных регионах была организована вместе с близкой родственницей, проживающей во временно захваченном городе Кадиевка Луганской области.



Там они создали компанию-провайдер и «зарегистрировали» в местной оккупационной администрации России и «Роскомнадзоре» на территории страны-агрессора.



Напомним, Жительница Донецка добровольно сотрудничала с россиянами и возглавила один из так называемых судов оккупантов.