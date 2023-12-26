У Києві затримали бізнесмена, який транслював кремлівську пропаганду

Служба безпеки України затримала у Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами, інформує пресцентр СБУ.



За матеріалами слідства, він систематично сплачує «податки» до «бюджету» окупаційної адміністрації Росії у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.



«Також компанія фігуранта транслює в регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав'язують місцевим жителям наративи кремля, насамперед про війну в Україні», — йдеться у повідомленні.



У ході обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявлено понад 7,5 млн грн. Ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт.



За даними слідства, незаконна діяльність в окупованих регіонах була організована разом із близькою родичкою, яка проживає в тимчасово захопленому місті Кадіївка Луганської області.



Там вони створили компанію-провайдер та «зареєстрували» у місцевій окупаційній адміністрації Росії та «Роскомнадзорє» на території країни-агресора.



Нагадаємо, мешканка Донецька добровільно співпрацювала з росіянами та очолила один із так званих судів окупантів.