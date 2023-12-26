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Армия РФ ударила по двух селам под Херсоном: погибли два человека, есть повреждения

26 декабря 2023, 13:56

Армия РФ ударила по двух селам под Херсоном: погибли два человека, есть повреждения

Российские оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области сегодня, 26 декабря. Известно, что двое местных жителей погибли. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Оккупационные войска атаковали Херсонщину», — написал он.

По словам Прокудина, в полдень по селу Никольское зафиксировано не менее 26 «прилетов». В результате атаки повреждены десятки жилых домов.

Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Кроме того, глава ОВА добавил, что около 10:40 россияне обстреляли село Тягинка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек.

Напомним, за 25 декабря российская оккупационная армия совершила 74 обстрела по территории Херсонской области, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА.

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