Армія РФ вдарила по двох селах під Херсоном: загинуло двоє людей, є руйнування

Російські окупанти обстріляли два населені пункти на Херсонщині сьогодні, 26 грудня. Відомо, що двоє місцевих мешканців загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Окупаційні війська атакували Херсонщину», — написав він.



За словами Прокудіна, опівдні по селу Микільське зафіксовано щонайменше 26 «прильотів». Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків.



Під завалами одного з помешкань рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.



Крім того, голова ОВА додав, що близько 10:40 росіяни обстріляли село Тягинка. Травми, несумісні з життям, дістала одна людина.



Нагадаємо, за 25 грудня російська окупаційна армія здійснила 74 обстріли по території Херсонської області , випустивши 391 снаряд із мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА.