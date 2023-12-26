Оккупанты для усиления мобилизации завезли в Мариуполь ОМОН из Санкт-Петербурга — Андрющенко

Временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области начал контролировать ОМОН из российского Санкт-Петербурга. Об этом заявил советник городского главы Петр Андрющенко в эфире телеканала «Еспресо.TV» 26 декабря.

По его словам, россияне продолжают контролировать украинский город и усиливают по всему Мариуполю патруль и мобилизационные мероприятия.

«Мариуполь находится под усиленным контролем петербургского ОМОНа. Они постоянно базируются в городе. Также в городе присутствуют Росгвардия и кадыровцы. Базируются они все на территории завода Ильича. Занимаются контролем города и сопровождением», — заявил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что прибывшие в оккупированный город силовики сопровождают грузовики, которые замаскированы под гражданские. В них перевозят боекомплекты на Бердянское направление и наооборот, чтобы никто ничего не заподозрил.

Отдельного внимания стоят мобилизационные мероприятия, которые противник на захваченных территориях лишь усилил. К ним привлечены ОМОН и Росгвардия, а относится этот процесс к тем, кого они называют мигрантами.

«Они ищут в многоэтажках и частных домах мигрантов, которых потом везут в военный комиссариат. После этого эти мигранты как-то странно исчезают», — подытожил Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области заметили большое движение техники российских войск. Она следует в сторону Запорожской области.