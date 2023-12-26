Окупанти для посилення мобілізації завезли до Маріуполя ОМОН із Санкт-Петербурга — Андрющенко

Тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині почав контролювати ОМОН з російського Санкт-Петербурга. Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телеканалу «Еспресо.TV» 26 грудня.

За його словами, росіяни продовжують контролювати українське місто та посилюють по всьому Маріуполю патруль та мобілізаційні заходи.

«Маріуполь перебуває під посиленим контролем петербурзького ОМОНу. Вони постійно базуються у місті. Також у місті присутні Росгвардія та кадировці. Базуються вони на території заводу Ілліча. Займаються контролем міста та супроводом», — заявив Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що силовики, які прибули в окуповане місто, супроводжують вантажівки, які замасковані під цивільні. У них перевозять боєкомплекти на Бердянське спрямування і навпаки, щоб ніхто нічого не запідозрив.

Окремої уваги варті мобілізаційні заходи, які супротивник на захоплених територіях лише посилив. До них залучені ОМОН та Росгвардія, а належить цей процес до тих, кого вони називають мігрантами.

«Вони шукають у багатоповерхівках та приватних будинках мігрантів, яких потім везуть до військового комісаріату. Після цього ці мігранти якось дивно зникають», — підсумував Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили великий рух техніки російських військ. Вона йде у бік Запорізької області.