За четыре месяца уничтожено 20 процентов Черноморского флота РФ — глава Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс утверждает, что ликвидация российского десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии не соответствует распространенной идее о «тупике» в войне России и Украины.

Британский министр подчеркнул, что ликвидация корабля Черноморского флота является доказательством того, что те, кто утверждает, что война на территории Украины зашла в тупик, ошибаются.

По его словам, начиная с осени 2023 года, было ликвидировано 20 процентов Черноморского флота РФ.

«Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море», — подытожил Шаппс.

Напомним, сегодня ночью Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».