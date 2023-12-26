За чотири місяці знищено 20 відсотків Чорноморського флоту РФ — Міноборони Британії

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс стверджує , що ліквідація російського десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії не відповідає поширеній ідеї про «глухий кут» у війні Росії та України.

Британський міністр наголосив, що ліквідація корабля Чорноморського флоту є доказом того, що ті, хто стверджує, що війна на території України зайшла в глухий кут, помиляються.

За його словами, починаючи з осені 2023 року було ліквідовано 20 відсотків Чорноморського флоту РФ.

«Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великобританією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі», — підсумував Шаппс.

Нагадаємо, сьогодні вночі Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.