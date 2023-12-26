В результате обстрела Авдеевки погибла пенсионерка

Российские военные продолжают бить по Авдеевке Донецкой области. В результате атак за прошедшие сутки получили ранения двое людей, известно о смерти пенсионерки. Об этом сообщил глава Авдеевской МГВА Виталий Барабаш в эфире Новости. Live.



«За вчера есть двое раненых гражданских — женщина 1971 года рождения и мужчина 1937 года рождения. Женщина 1938 года получила ранения и скончалась в больнице от полученных травм», — отметил он.



По состоянию на утро 26 декабря в Авдеевке остается 1203 гражданских.



По словам начальника ГВА, за неделю местные власти трижды отменяли эвакуацию. Местное население неохотно соглашается выезжать из города из-за постоянных атак по дороге.



«К сожалению, люди не очень активно уезжают из города. За минувшие сутки вывезено всего два человека. За прошедшую неделю вывезли 14 человек», — резюмировал он.



Напомним, в Авдеевке продолжается эвакуация гражданского населения, однако часто местные власти отменяют ее из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Более 1200 людей в городе живут без отопления, водоснабжения и света.