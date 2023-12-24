Без отопления, воды, газа и света: Барабаш рассказал, сколько людей остаются в Авдеевке

В Авдеевке продолжается эвакуация гражданского населения, однако часто местные власти отменяют ее из-за постоянных обстрелов российских оккупантов. Более 1200 людей в городе живут без отопления, водоснабжения и света. Об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.



На сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек. За период обострения город покинули почти 350 человек.



По словам Барабаша, электроснабжения и отопления в городе нет. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы окупантов. Воды не было до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года.

Начальник ГВА добавил, что отопления в городе также нет, потому что источником теплоснабжения был Авдеевский коксохимический завод, а 13 марта 2022 года он был мощно обстрелян, поэтому тепла в городе не было.



Напомним, ранее Барабаш рассказал, что в Авдеевке не прекращаются активные обстрелы как по громаде, так и по позициям украинских военных. Вид города меняется по часам.