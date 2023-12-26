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Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула пенсіонерка

26 грудня 2023, 15:06

Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула пенсіонерка

Російські військові продовжують гатити по Авдіївці Донецької області. Внаслідок атак за минулу добу дістали поранення двоє людей, відомо про смерть пенсіонерки. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі Новини. Live.

«За вчора є двоє поранених цивільних — жінка 1971 року народження та чоловік 1937 року народження. Жінка 1938 року зазнала поранень і померла в лікарні від отриманих травм», — зазначив він.

Станом на ранок 26 грудня в Авдіївці залишається 1203 цивільних.

За словами начальника МВА, за тиждень місцева влада тричі скасовувала евакуацію. Місцеве населення неохоче погоджується виїжджати з міста через постійні атаки по дорозі.

«На жаль, люди не дуже активно їдуть з міста. Минулої доби вивезено лише двох людей. За минулий тиждень вивезли 14 людей», — резюмував він.

Нагадаємо, в Авдіївці триває евакуація цивільного населення, проте часто місцева влада скасовує її через постійні обстріли російських окупантів. Понад 1200 людей у місті живуть без опалення, водопостачання та світла.

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