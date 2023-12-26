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Оккупанты оцепили центр Феодосии и ищут информаторов после уничтожения «Новочеркасска» — ЦНС

26 декабря 2023, 16:40

Оккупанты оцепили центр Феодосии и ищут информаторов после уничтожения «Новочеркасска» — ЦНС

После уничтожения БДК «Новочеркасск» во вторник, 26 декабря, российские оккупанты оцепили центральный район города Феодосия и усилили проверку местных на улицах. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По информации подполья, сейчас противник активно ищет информаторов, которые, по его мнению, следят за портом.

Кроме того, как добавляют в ЦНС, оккупанты пытаются «не допустить утечки информации» о степени повреждения портовой инфраструктуры.

«Однако такие действия напоминают лишь истерику и не влияют на реальное положение вещей — россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а уж средств поражения хватит на всех», — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, последствиями которых стали повреждения еще одного корабля Черноморского флота РФ — большого десантного корабля «Новочеркасск». Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, это именно тот корабль, который мог перевозить иранские дроны-камикадзе «Шахед».

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