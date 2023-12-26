Окупанти оточили центр Феодосії і шукають інформаторів після знищення «Новочеркаська» — ЦНС

Після знищення БДК «Новочеркаськ» у вівторок, 26 грудня, російські окупанти оточили центральний район міста Феодосія та посилили перевірку місцевих на вулицях. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією підпілля, зараз противник активно шукає інформаторів, які, на його думку, стежать за портом.

Крім того, як додають до ЦНС, окупанти намагаються «не допустити витоку інформації» щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

«Однак такі дії нагадують лише істерику та не впливають на реальний стан речей — росіяни тут ворог і завжди будуть під прицілом Сил оборони. Кожна їхня дія фіксується і передається, а засобів поразки вистачить на всіх», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, наслідками яких стали пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ - великого десантного корабля Новочеркаськ. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, це саме той корабель, який міг перевозити іранські дрони-камікадзе «Шахед».