ВСУ заявили, что РФ продалжает обстреливать Марьинку из артиллерии

Оккупационные войска РФ продолжают обстреливать Марьинку в Длнецкой области при помощи артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

Об этом сообщает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать Марьинку из артиллерии. Он добавил, что украинские войска, как и отметил главнокомандующий Валерий Залужный, еще остаются на севере города.

По словам Штупуна, возле города боевых столкновений пока не фиксировали, но «артиллерийская подготовка продолжается».