ЗСУ заявили, що РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку з артилерії

Окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати Мар'їнку на Дніпропетровщині за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.

Про це повідомляє речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку з артилерії. Він додав, що українські війська, як зазначив головнокомандувач Валерій Залужний, ще залишаються на півночі міста.

За словами Штупуна, біля міста бойових зіткнень поки що не фіксували, але «артилерійська підготовка триває».