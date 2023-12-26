ЗСУ заявили, що РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку з артилерії

Окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати Мар'їнку на Дніпропетровщині за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.
Про це повідомляє речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку з артилерії. Він додав, що українські війська, як зазначив головнокомандувач Валерій Залужний, ще залишаються на півночі міста.
За словами Штупуна, біля міста бойових зіткнень поки що не фіксували, але «артилерійська підготовка триває».
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