Армия РФ наступает на четырех направлениях: Сырский доложил о ситуации на востоке

Ситуация на востоке Украины остается сложной. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военнослужащих на этом направлении. Об этом написал в своем Telegram командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.



«Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях», — отметил он.



На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч.



На Лиманском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия для вытеснения наших войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Также враг не отказывается от попыток захвата Терны и выйти к реке Черный Жеребец.



На Северском направлении оккупанты пытаются развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляют подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар и Северск.



На Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.



«Наши воины сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. Только за последнюю неделю на восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми — более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них — 43 танка, 83 боевых бронированных машины, 69 артиллерийских систем», — резюмировал генерал.



Напомним, локальные наступательные операции российских войск продолжают оказывать давление на Силы обороны во многих районах фронта на востоке. Со временем это может привести к тактическому продвижению ВС РФ.