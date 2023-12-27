Армія РФ наступає на чотирьох напрямках: Сирський доповів про ситуацію на сході

Ситуація на Сході України залишається складною. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військовослужбовців у цьому напрямку. Про це написав у своєму Telegram командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський.



«Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках», — зазначив він.



На Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів становить понад дві тисячі.



На Лиманському напрямі росіяни відновили інтенсивні наступальні дії для витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.



На Сіверському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ у районах Спірного та Білогорівки. Здійснюють підготовку штурмових підрозділів з-поміж повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар і Сіверськ.



На Бахмутському напрямі також припиняються інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене становище у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.



«Наші воїни стримують просування ворога і завдають йому значних втрат. Лише за останній тиждень на східному напрямку окупанти втратили понад три тисячі особового складу, з них вбитими — понад тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиницю ворожої техніки. З них — 43 танки, 83 бойові броньовані машини, 69 артилерійських систем», — резюмував генерал.



Нагадаємо, локальні наступальні операції російських військ продовжують чинити тиск на Сили оборони у багатьох районах фронту на сході. Згодом це може призвести до тактичного просування ЗС РФ.