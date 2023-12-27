В ISW рассказали о последствиях наступлений российских войск

Локальные наступательные операции российских войск продолжают оказывать давление на Силы обороны во многих районах фронта на востоке. Со временем это может привести к тактическому продвижению ВС РФ. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что удержание украинской территории важно, но вместе с тем для Сил обороны в приоритете сохранить личный состав. По словам Залужного, в ближайшие два-три месяца российские войска могут повторить в Авдеевке то, что произошло в Бахмуте. И попытаться достичь тактических успехов за счет штурмовых атак с большими потерями на протяжении длительного периода.

В таком случае Силам обороны придется отступить, чтобы сохранить личный состав и позже освобождать оставленный населенный пункт. Российские войска проводят наземные операции, подобные бахмутской, в ходе локальных наступлений по всей восточной Украине. Хотя масштаб все же меньший по сравнению с действиями ЧВК «Вагнер» в ходе битвы за Бахмут.

Отмечается, что эти наступательные операции будут продолжать оказывать давление на обороняющиеся украинские силы и приносить ограниченные тактические результаты. По мере роста небольших продвижений РФ будут возможны тактические сценарии, при которых украинское командование могло бы отвести силы с позиций, которые находятся под угрозой и которые менее значимы в оперативном плане. Если командование решит, что сохранение личного состава более целесообразно.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции 26 декабря сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине города Марьинка в Донецкой области, но населенный пункт уничтожен.